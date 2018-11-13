Індексація пенсій для українців з 2019 року пройде в автоматичному режимі.
Дивися повний текст Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:26
Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:26
И смех и грех.
Поставят к стенке и автоматом под корень всех пересчитают.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:29
Re: Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною
Она и так должна быть автоматической.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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