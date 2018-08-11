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Нацполіція виявила шахрайство
на 17 млн грн при...

Нацполіція виявила шахрайство на 17 млн грн при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:02

Нацполіція виявила шахрайство на 17 млн грн при...

Пропонуємо до обговорення:
Головне слідче управління Національної поліції розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайства при закупівлі для потреб Міністерства внутрішніх справ пневмокаркасних надувних наметів і флісових та камуфляжних костюмів на загальну суму 16 873 589 гривень.

Дивися повний текст Нацполіція виявила шахрайство на 17 млн грн при закупівлях для МВС.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:02

Продовження "рюкзаків".
sena_2008atp
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