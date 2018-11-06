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Мінфін має намір прискорити
процес виходу на зовнішній...

Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:02

Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

Дивися повний текст Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній борговий ринок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:02

Под 10% годовых? А отдавать кто будет? И чего тогда депозиты под 2%. Не нужны деньги?
hxbbgaf
 
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