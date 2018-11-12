RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін має намір прискорити
процес виходу на зовнішній...

Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:02

Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

Дивися повний текст Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній борговий ринок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85660
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:09

  hxbbgaf написав:Под 10% годовых? А отдавать кто будет? И чего тогда депозиты под 2%. Не нужны деньги?

Ты лжец или неумный? Говоришь про 10% годовых и потом про 2% в месяц и сравниваешь. 2% в месяц это 24% в год. В прошлом и в этом году минфин брал долги под 7-8% годовых.
Если бы не нужно было отдавать огромные старые долги, срок окторых как раз пришел, то никто бы не брал эти новые долги.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 27.08.15
Подякував: 574 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 07:52

  locustsucol написав:
  hxbbgaf написав:Под 10% годовых? А отдавать кто будет? И чего тогда депозиты под 2%. Не нужны деньги?

Ты лжец или неумный? Говоришь про 10% годовых и потом про 2% в месяц и сравниваешь. 2% в месяц это 24% в год. В прошлом и в этом году минфин брал долги под 7-8% годовых.
Если бы не нужно было отдавать огромные старые долги, срок окторых как раз пришел, то никто бы не брал эти новые долги.


Не надо спорить с местным слабоумным дурачком.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68688
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4370 раз.
Подякували: 7932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:09

Re: Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній..

Чому ж, питання цілком доречне - відсотки за доларовими депозитами дійсно 2% РІЧНИХ, в otp взагалі 0.25%, а Мінфін позичає за кордоном за 7-8%. Інакше як бажанням витрусити валюту в хом'ячків я таку політику пояснити не можу
Taras Rudko
 
Повідомлень: 342
З нами з: 03.10.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стала відома дата виходу першого в світі супутникового...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 22:11
0 22
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 22:11
R2
Мінфін залучив на ринку понад мільярд гривень
R2 » Сер 14 лис, 2018 15:41
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 19:58
locustsucol
Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх...
R2 » Пон 12 лис, 2018 06:40
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 06:40
bogdasha05

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.