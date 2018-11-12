Про це повідомила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.
Дивися повний текст Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній борговий ринок.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:02
Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній борговий ринок.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:09
Ты лжец или неумный? Говоришь про 10% годовых и потом про 2% в месяц и сравниваешь. 2% в месяц это 24% в год. В прошлом и в этом году минфин брал долги под 7-8% годовых.
Если бы не нужно было отдавать огромные старые долги, срок окторых как раз пришел, то никто бы не брал эти новые долги.
Додано: Суб 17 лис, 2018 07:52
Не надо спорить с местным слабоумным дурачком.
US
Додано: Суб 17 лис, 2018 10:09
Re: Мінфін має намір прискорити процес виходу на зовнішній..
Чому ж, питання цілком доречне - відсотки за доларовими депозитами дійсно 2% РІЧНИХ, в otp взагалі 0.25%, а Мінфін позичає за кордоном за 7-8%. Інакше як бажанням витрусити валюту в хом'ячків я таку політику пояснити не можу
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