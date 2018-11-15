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У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:05
Пропонуємо до обговорення:
Держава запропонувала вихід і пропонує кредит у 25 млн.
Дивися повний текст У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:05
Чинуши раскажут про законы. По Киеву ярд списали как приспичило.
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aalexz
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:19
aalexz написав:
Чинуши раскажут про законы. По Киеву ярд списали как приспичило.
Прочитай статью пожалуйста, прежде чем ее каментировать, чтобы над тобой не смеялись.
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locustsucol
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