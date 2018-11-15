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У Мінрегіонбуді розповіли,
хто відповість за борги Сміли

У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:05

У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли

Пропонуємо до обговорення:
Держава запропонувала вихід і пропонує кредит у 25 млн.

Дивися повний текст У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:05

Чинуши раскажут про законы. По Киеву ярд списали как приспичило.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:19

  aalexz написав:Чинуши раскажут про законы. По Киеву ярд списали как приспичило.

Прочитай статью пожалуйста, прежде чем ее каментировать, чтобы над тобой не смеялись.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:13

странная логика зам.министра - если следовать его логике, то местную власть должна была контролировать центральная власть?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:17

locustsucol Почем опиум для народа?
Виноваты "папередники". Крайним сделают мера Смелы, у которого нет ни денег, ни полномочий. А Гройсман , у которого все это есть - не виноват.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:23

Они, видимо, некачественно предоставляли услуги, и деньги шли непонятно куда.

Так они некачественно услуги предоставляли или деньги воровали? Это ж совершенно разные вещи.
BlackFedor
 
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