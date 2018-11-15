Держава запропонувала вихід і пропонує кредит у 25 млн.
Дивися повний текст У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:05
У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли
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Дивися повний текст У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:19
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:13
странная логика зам.министра - если следовать его логике, то местную власть должна была контролировать центральная власть?...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:17
locustsucol Почем опиум для народа?
Виноваты "папередники". Крайним сделают мера Смелы, у которого нет ни денег, ни полномочий. А Гройсман , у которого все это есть - не виноват.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:23
Так они некачественно услуги предоставляли или деньги воровали? Это ж совершенно разные вещи.
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