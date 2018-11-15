RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінрегіонбуді розповіли,
хто відповість за борги Сміли

У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:06

У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли

Пропонуємо до обговорення:
Держава запропонувала вихід і пропонує кредит у 25 млн.

Дивися повний текст У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85654
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли
R2 » П'ят 16 лис, 2018 20:05
1 23
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 20:05
aalexz
У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 01:45
2 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 09:55
cisukr
У податковій розповіли, які будівельні компанії платять...
R2 » Сер 14 лис, 2018 13:39
3 164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 14:14
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.