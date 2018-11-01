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Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
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R2
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32
Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.
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aalexz
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:49
Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:14
aalexz написав:
Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.
Специально для вас постеснялись, чтобы вы тут писали єту чушь зрадофилическую.
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locustsucol
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:15
ruvex написав:
Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?
Рзвивает не Президент, а граждане. Это не игра, а жизнь. Не Меркели и трампы развивают государства, когда кредиты набирают, а граждане США, Германии и т.д.
Хотя что я хочу от ненавистника Украины на украинском портали.
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locustsucol
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:18
locustsucol написав: ruvex написав:
Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?
Рзвивает не Президент, а граждане. Это не игра, а жизнь. Не Меркели и трампы развивают государства, когда кредиты набирают, а граждане США, Германии и т.д.
Хотя что я хочу от ненавистника Украины на украинском портали.
Вранье.
Именно Трамп начал возвращать производство в США, бороться с нелегальной эмиграцией, поддерживать нахлебников внутри страны и за е пределами.
Именно Меркель запустила беженцев с БВ ,Афганистана и пр. в страну.
Что сделал Порошенко кроме личного обогащения?
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shapo
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