Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32
Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32
Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:49
Re: Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:14
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:15
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