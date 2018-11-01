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Порошенко затвердив угоду з
ЄС про €1 мільярд допомоги

Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32

Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32

Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:49

Re: Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги

Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:14

  aalexz написав:Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.

Специально для вас постеснялись, чтобы вы тут писали єту чушь зрадофилическую.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:15

  ruvex написав:Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?

Рзвивает не Президент, а граждане. Это не игра, а жизнь. Не Меркели и трампы развивают государства, когда кредиты набирают, а граждане США, Германии и т.д.
Хотя что я хочу от ненавистника Украины на украинском портали.
locustsucol
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