Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги

Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:29

locustsucol написав: aalexz написав: Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать. Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.

Специально для вас постеснялись, чтобы вы тут писали єту чушь зрадофилическую. Специально для вас постеснялись, чтобы вы тут писали єту чушь зрадофилическую.

Вообще то комментарий более чем уместный!Помощь - это вид поддержки, когда ресипиент получает сумму средств безвозмездно и без начисления процентов, но обязан следовать целевому назначению средств.Кредит же - вид бизнеса, когда заемщик обязан вернуть кредитору и тело, и проценты, но при этом может направить средства куда ему надо (поэтому, собственно, и занимает).А что нам "дают" сегодня? На условиях возвратности, под процент (размер которого еще и скрывают), и с целевым назначением! Не удивлюсь, если часть этих денег еще и осваивается фондами и компаниями из той же юрисдикции, из которой кредитор.И еще и слова нельзя сказать - сразу в зрадофилы записывают.Ну-ну. А, извиняюсь, кредиты Януковича, в том числе от путина - это тоже такая "макроэкономическая помощь" была?...