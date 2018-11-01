Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32
Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32
Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:49
Re: Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:14
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:15
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:18
Вранье.
Именно Трамп начал возвращать производство в США, бороться с нелегальной эмиграцией, поддерживать нахлебников внутри страны и за е пределами.
Именно Меркель запустила беженцев с БВ ,Афганистана и пр. в страну.
Что сделал Порошенко кроме личного обогащения?
В игноре Kart, Sommer
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:29
Вообще то комментарий более чем уместный!
Помощь - это вид поддержки, когда ресипиент получает сумму средств безвозмездно и без начисления процентов, но обязан следовать целевому назначению средств.
Кредит же - вид бизнеса, когда заемщик обязан вернуть кредитору и тело, и проценты, но при этом может направить средства куда ему надо (поэтому, собственно, и занимает).
А что нам "дают" сегодня? На условиях возвратности, под процент (размер которого еще и скрывают), и с целевым назначением! Не удивлюсь, если часть этих денег еще и осваивается фондами и компаниями из той же юрисдикции, из которой кредитор.
И еще и слова нельзя сказать - сразу в зрадофилы записывают.
Ну-ну. А, извиняюсь, кредиты Януковича, в том числе от путина - это тоже такая "макроэкономическая помощь" была?...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:20
Граждане платят налоги, если тебе это не известно, и платят много налогов - и по количеству, и по размеру своих доходов. Однако государственные и медицинские услуги, образование и пенсии, которые получают украинцы за свои налоги, очень далеки от того, что можно было бы ожидать за такие деньги.
Что касается личных характеристик, как псевдо-обожателю страны за аванс, стоит от них воздержаться или попросту удила то закусить.
Black Jack - White Business
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