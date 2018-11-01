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Порошенко затвердив угоду з
ЄС про €1 мільярд допомоги

Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32

Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32

Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:49

Re: Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги

Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:14

  aalexz написав:Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.

Специально для вас постеснялись, чтобы вы тут писали єту чушь зрадофилическую.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:15

  ruvex написав:Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?

Рзвивает не Президент, а граждане. Это не игра, а жизнь. Не Меркели и трампы развивают государства, когда кредиты набирают, а граждане США, Германии и т.д.
Хотя что я хочу от ненавистника Украины на украинском портали.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:18

  locustsucol написав:
  ruvex написав:Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?

Рзвивает не Президент, а граждане. Это не игра, а жизнь. Не Меркели и трампы развивают государства, когда кредиты набирают, а граждане США, Германии и т.д.
Хотя что я хочу от ненавистника Украины на украинском портали.


Вранье.
Именно Трамп начал возвращать производство в США, бороться с нелегальной эмиграцией, поддерживать нахлебников внутри страны и за е пределами.
Именно Меркель запустила беженцев с БВ ,Афганистана и пр. в страну.
Что сделал Порошенко кроме личного обогащения?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:29

  locustsucol написав:
  aalexz написав:Помощь - кредит. Проценты указать постеснялись. Хотя, без разницы, пока не стали попередниками, надо брать.

Специально для вас постеснялись, чтобы вы тут писали єту чушь зрадофилическую.


Вообще то комментарий более чем уместный!

Помощь - это вид поддержки, когда ресипиент получает сумму средств безвозмездно и без начисления процентов, но обязан следовать целевому назначению средств.

Кредит же - вид бизнеса, когда заемщик обязан вернуть кредитору и тело, и проценты, но при этом может направить средства куда ему надо (поэтому, собственно, и занимает).

А что нам "дают" сегодня? На условиях возвратности, под процент (размер которого еще и скрывают), и с целевым назначением! Не удивлюсь, если часть этих денег еще и осваивается фондами и компаниями из той же юрисдикции, из которой кредитор.

И еще и слова нельзя сказать - сразу в зрадофилы записывают.

Ну-ну. А, извиняюсь, кредиты Януковича, в том числе от путина - это тоже такая "макроэкономическая помощь" была?...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:20

  locustsucol написав:
  ruvex написав:Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?

Рзвивает не Президент, а граждане. Это не игра, а жизнь. Не Меркели и трампы развивают государства, когда кредиты набирают, а граждане США, Германии и т.д.
Хотя что я хочу от ненавистника Украины на украинском портали(е).


Граждане платят налоги, если тебе это не известно, и платят много налогов - и по количеству, и по размеру своих доходов. Однако государственные и медицинские услуги, образование и пенсии, которые получают украинцы за свои налоги, очень далеки от того, что можно было бы ожидать за такие деньги.
Что касается личных характеристик, как псевдо-обожателю страны за аванс, стоит от них воздержаться или попросту удила то закусить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 02:51

  locustsucol написав:
  ruvex написав:Порошенко, где развитие страны от полученных кредитов и займов?

Рзвивает не Президент, а граждане. Это не игра, а жизнь. Не Меркели и трампы развивают государства, когда кредиты набирают, а граждане США, Германии и т.д.
Хотя что я хочу от ненавистника Украины на украинском портали.


Местная Ольга Галицких. При чем по всем параметрам =)
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