Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:32
Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:14
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:15
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:29
Вообще то комментарий более чем уместный!
Помощь - это вид поддержки, когда ресипиент получает сумму средств безвозмездно и без начисления процентов, но обязан следовать целевому назначению средств.
Кредит же - вид бизнеса, когда заемщик обязан вернуть кредитору и тело, и проценты, но при этом может направить средства куда ему надо (поэтому, собственно, и занимает).
А что нам "дают" сегодня? На условиях возвратности, под процент (размер которого еще и скрывают), и с целевым назначением! Не удивлюсь, если часть этих денег еще и осваивается фондами и компаниями из той же юрисдикции, из которой кредитор.
И еще и слова нельзя сказать - сразу в зрадофилы записывают.
Ну-ну. А, извиняюсь, кредиты Януковича, в том числе от путина - это тоже такая "макроэкономическая помощь" была?...
Додано: Суб 17 лис, 2018 02:51
Местная Ольга Галицких. При чем по всем параметрам =)
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:39
Re: Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
Так зрадофільські слова всім відомі - не дають, значить, злодіям вже не дають. Дають - значить, злодії все вкрадуть.
Кому треба, ті самі знають, чим "допомога" відрізняєтся від гранту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 18 лис, 2018 00:08
Быть может вам не понаслышке известно, что такое грант Не скажу, что я таких людей не уважаю, но отношусь с недоверием и считаю агентами влияния, причем зачастую не осознающими этого.
Через гранты в Украине проводится политика иностранных государств, а значит вреда от них априори больше, чем пользы, даже если атрибутика соответствует (как правило, на реформирование чего-то там).
А помощь, когда она реальна - т.е. безвозмедна, беспроцентна и требует от получателя неких позитивных усилий - может быть вполне себе полезной. И я ЗА ее получение, когда находятся искренние благотворители.
Но в данном случае речь не о ней, а о коммерческом кредите в обертке программы помощи.
Кредит, к слову, тоже может иметь пользу, и большУю, если утилизируется в программы развития. Но кредит нужно называть кредитом, а не маскировать под что-то другое, а перед привлечением проводить широкое межведомственное и общественное обсуждение относительно его необходимости и сферы применения.
Ничего этого в данном случае не было сделано - от общества скрыты условия привлечения кредита и статьи государственных расходов, на которых он будет освоен.
Вот и суть моих претензий. С чем конкретно не согласны? Самому разве подробности не интересны?
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:35
Re: Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
На Заході загальноприйнятна така схема - якщо гроші даються незворотньо, то на конкретну мету, і під контролем донора, часто послідовними траншами.
Якщо немає контролю за витратами - гроші треба повернути, фактично, це кредит.
ЄС обидві схеми називає "допомогою", кредит називають макрофінансовою допомогою, тому що він поступає в бюджет і може витрачатись на що завгодно. Вони допомагають нам збалансувати бюджет в важкі часи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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