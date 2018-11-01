Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги

Додано: Нед 18 лис, 2018 00:08

lapay написав: zРадио написав: И еще и слова нельзя сказать - сразу в зрадофилы записывают. И еще и слова нельзя сказать - сразу в зрадофилы записывают.

Так зрадофільські слова всім відомі - не дають, значить, злодіям вже не дають. Дають - значить, злодії все вкрадуть.

Кому треба, ті самі знають, чим "допомога" відрізняєтся від гранту. Так зрадофільські слова всім відомі - не дають, значить, злодіям вже не дають. Дають - значить, злодії все вкрадуть.Кому треба, ті самі знають, чим "допомога" відрізняєтся від гранту.

Быть может вам не понаслышке известно, что такое грантНе скажу, что я таких людей не уважаю, но отношусь с недоверием и считаю агентами влияния, причем зачастую не осознающими этого.Через гранты в Украине проводится политика иностранных государств, а значит вреда от них априори больше, чем пользы, даже если атрибутика соответствует (как правило, на реформирование чего-то там).А помощь, когда она реальна - т.е. безвозмедна, беспроцентна и требует от получателя неких позитивных усилий - может быть вполне себе полезной. И я ЗА ее получение, когда находятся искренние благотворители.Но в данном случае речь не о ней, а о коммерческом кредите в обертке программы помощи.Кредит, к слову, тоже может иметь пользу, и большУю, если утилизируется в программы развития. Но кредит нужно называть кредитом, а не маскировать под что-то другое, а перед привлечением проводить широкое межведомственное и общественное обсуждение относительно его необходимости и сферы применения.Ничего этого в данном случае не было сделано - от общества скрыты условия привлечения кредита и статьи государственных расходов, на которых он будет освоен.Вот и суть моих претензий. С чем конкретно не согласны? Самому разве подробности не интересны?