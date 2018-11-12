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Стала відома дата виходу першого в світі супутникового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Навесні компанія Thuraya представила перший в світі супутниковий Android-смартфон, проте не стала називати дату його появи в продажу і ціну.
Дивися повний текст Стала відома дата виходу першого в світі супутникового Android-смартфону (фото)
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