15 листопада в Марокко відбулося офіційне введення в експлуатацію першої на Африканському континенті швидкісної залізниці Танжер-Касабланка.
Дивися повний текст В Африці запустили високошвидкісну залізницю (відео).
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:22
В Африці запустили високошвидкісну залізницю (відео)
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Дивися повний текст В Африці запустили високошвидкісну залізницю (відео).
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:22
и не парятся с названием, как гроськина шобла с трамваем на Борисполь.
зрада....
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:43
Дело ведь не в названии. Подвижной состав очень хороший, кстати, 2-этажный.
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