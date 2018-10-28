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В Африці запустили
високошвидкісну залізницю (відео)

В Африці запустили високошвидкісну залізницю (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:22

В Африці запустили високошвидкісну залізницю (відео)

Пропонуємо до обговорення:
15 листопада в Марокко відбулося офіційне введення в експлуатацію першої на Африканському континенті швидкісної залізниці Танжер-Касабланка.

Дивися повний текст В Африці запустили високошвидкісну залізницю (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:22

и не парятся с названием, как гроськина шобла с трамваем на Борисполь.
зрада....
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:43

Дело ведь не в названии. Подвижной состав очень хороший, кстати, 2-этажный.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 04:39

  swan forever написав:и не парятся с названием, как гроськина шобла с трамваем на Борисполь.
зрада....


Какие трамваи - там же все сурово, на соляре они... значит рельсобусы :mrgreen:
EKO
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