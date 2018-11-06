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Волкер пояснив, чому вітає
підвищення ціни на газ в Україні

Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:00

Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом, говорить він.

Дивися повний текст Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:00

пора уже завозить печеньки на майдан...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:10

Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра

Он действительно такой тупой или в доле?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:16

  ruvex написав:Он действительно такой тупой или в доле?


Издержки американского образования, все действия согласно прописанных схемам, цены мирового рынка хорошо, бедным положено дать субсидию.
Что противоречащее здравому смыслу количество субсидиантов - это чистый троллинг схематозного МВФ и Волкера в том числе, его мозг не воспринимает, выходит за пределы прописанной схемы.
freeze
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