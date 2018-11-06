Система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом, говорить він.
Дивися повний текст Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:00
Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:10
Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра
Он действительно такой тупой или в доле?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:16
Издержки американского образования, все действия согласно прописанных схемам, цены мирового рынка хорошо, бедным положено дать субсидию.
Что противоречащее здравому смыслу количество субсидиантов - это чистый троллинг схематозного МВФ и Волкера в том числе, его мозг не воспринимает, выходит за пределы прописанной схемы.
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