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Волкер пояснив, чому вітає
підвищення ціни на газ в Україні

Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:00

Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом, говорить він.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:00

пора уже завозить печеньки на майдан...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:10

Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра

Он действительно такой тупой или в доле?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:16

  ruvex написав:Он действительно такой тупой или в доле?


Издержки американского образования, все действия согласно прописанных схемам, цены мирового рынка хорошо, бедным положено дать субсидию.
Что противоречащее здравому смыслу количество субсидиантов - это чистый троллинг схематозного МВФ и Волкера в том числе, его мозг не воспринимает, выходит за пределы прописанной схемы.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 04:26

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом, говорить він.

сказал Волкер.
По его словам, цены на газ для населения не соответствовали действительности.


Тьху, он что верит басням этого кобзона из винницы?
Какой действительности?

Пусть тогда расскажет во сколько обходится газ для среднестатистического бытового потребителя в США - в абсолютных величинах, за куб. А потом, сколько это, в процентах - относительно средней зарплаты. И наконец, для малообеспеченных (по меркам США), коих там около 40 миллионов человек.
Или они тоже там платят по 400 долларов за 1 тыс кубов при месячном доходе 200-300 долларов до вычета налогов?
А может у него дома тоже с таких доходов налоги дерут? Или все же государство таким беднякам еще и купонами на еду помогает, чтоб не крали и не завернулись?

Для них Украина, все рано как африканская колония с туземцами, далек он от понимания действительности :roll:
EKO
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