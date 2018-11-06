Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні

Додано: Суб 17 лис, 2018 04:26

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

Система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом, говорить він.

сказал Волкер.

По его словам, цены на газ для населения не соответствовали действительности. Пропонуємо до обговорення:

Тьху, он что верит басням этого кобзона из винницы?Какой действительности?Пусть тогда расскажет во сколько обходится газ для среднестатистического бытового потребителя в США - в абсолютных величинах, за куб. А потом, сколько это, в процентах - относительно средней зарплаты. И наконец, для малообеспеченных (по меркам США), коих там около 40 миллионов человек.Или они тоже там платят по 400 долларов за 1 тыс кубов при месячном доходе 200-300 доллароввычета налогов?А может у него дома тоже с таких доходов налоги дерут? Или все же государство таким беднякам еще и купонами на еду помогает, чтоб не крали и не завернулись?Для них Украина, все рано как африканская колония с туземцами, далек он от понимания действительности