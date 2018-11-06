Система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом, говорить він.
Дивися повний текст Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:00
Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:10
Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра
Он действительно такой тупой или в доле?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:16
Издержки американского образования, все действия согласно прописанных схемам, цены мирового рынка хорошо, бедным положено дать субсидию.
Что противоречащее здравому смыслу количество субсидиантов - это чистый троллинг схематозного МВФ и Волкера в том числе, его мозг не воспринимает, выходит за пределы прописанной схемы.
Додано: Суб 17 лис, 2018 04:26
Тьху, он что верит басням этого кобзона из винницы?
Какой действительности?
Пусть тогда расскажет во сколько обходится газ для среднестатистического бытового потребителя в США - в абсолютных величинах, за куб. А потом, сколько это, в процентах - относительно средней зарплаты. И наконец, для малообеспеченных (по меркам США), коих там около 40 миллионов человек.
Или они тоже там платят по 400 долларов за 1 тыс кубов при месячном доходе 200-300 долларов до вычета налогов?
А может у него дома тоже с таких доходов налоги дерут? Или все же государство таким беднякам еще и купонами на еду помогает, чтоб не крали и не завернулись?
Для них Украина, все рано как африканская колония с туземцами, далек он от понимания действительности
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:07
Немец очень популярно объясняет , в том числе и почему условный газ должен стоить дороже.
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:52
Средний житель США за коммуналку платит 13%, а украинец 40% пока, а будет больше. Но Курт считает - покупая уголь в Пенсильвании (США) и ре экспортный газ в Европе Украина делает правильный шаг в направлении пис оф пис и улучшение благосостояния американцев и европейцев. Надеюсь здравый смысл ящиком не выбьют.
Додано: Суб 17 лис, 2018 11:02
Або інопланетянин,або в долі з баригами.По іншому такі заяви не сприймеш.
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:14
Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра
Цікаво, а що заспівають ватани, якщо Вовочці таки вдасться повністю закрити транзит через Україну? Тоді теж будуть скиглити, що треба газ по папісят баксів?
Там не тільки в об'ємах справа, а і в технологічних витратах.
Звісно - в усьому будуть винні попередники, які на забезпечили халявним газом.
Так от - хом'ячків потроху привчають до неминучого - газу буде мало і він буде дорогий. І ніхто цього не зупинить - ні Юля, ні Вадік з Юрою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:20
Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра
А что плохого для пересичных в планетарном "Америка прежде всего!"? ВСЕ, до единого украинца, будут платить за газ по рыночным ценам. Тогда можно спокойно и наладить поставки американского СПГ... Эрдоган с Босфорским проливом и Газпром - рабочие моменты. Свободный рынок - он такой... Сланцевого газа ВСЕМ хватит.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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