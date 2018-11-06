Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні

Додано: Суб 17 лис, 2018 12:20

А что плохого для пересичных в планетарном "Америка прежде всего!"? ВСЕ, до единого украинца, будут платить за газ по рыночным ценам. Тогда можно спокойно и наладить поставки американского СПГ... Эрдоган с Босфорским проливом и Газпром - рабочие моменты. Свободный рынок - он такой... Сланцевого газа ВСЕМ хватит.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).