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Волкер пояснив, чому вітає
підвищення ціни на газ в Україні

Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:36

Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра

  mister-svet написав:Сланцевого газа ВСЕМ хватит
С маленкой поправочкой: УКРАИНСКОГО газа!!! До дупи пиндосов с их СПГ и эрдоганами...
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:14

Волкер уже и экспертом газового рынка успел стать? :mrgreen:

На самом деле стремление американцев увеличить стоимость газа на всех рынках, куда можно экспортировать, очевидна - сланец имеет более высокую себестоимость добычи, соответственно, чтобы сохранять маржу, необходима высокая закупочная цена потенциальных покупателей.

Все идет к тому, что с запуском СП2 подача газа в украинскую трубу со стороны РФ будет перекрыта полностью. Не исключено, что это произойдет даже со стороны Украины, а не РФ - благо для американцев, Банковая и Грушевского сделает все в точности так, как они скажут.

И прецедент выстрела себе в ногу уже был - ОРДЛО заблокирован с подконтрольной стороны Украины, а не сепаратистами-боевиками.

При этом потребность в импорте сохранится - общее потребление, вероятно, будет на уровн 24-26 млрд кубов в год. 20 - внутренняя добыча. Остальное будем брать у американцев через СПГ в польском Свиноуйсце.

Стоить такой газ будет не менее 350 долларов за 1000 кубов. И будь внутренние цены на газ в Украине низкими, объяснить такую дорогую закупку было бы невозможно. Но в 2020-м, когда будет реализован т.н. импортный паритет, единая цена реализации потребителям будет составлять 500-550 долларов, что покроет себестоимость дорогого американского СПГ.

То же самое происходит на рынке электроэнергии - чтобы закупать пенсильванский уголь, который в 2 раза дороже российского, и в 3 раза дороже ОРДЛО-вского, необходимо дальнейшее увеличение внутренней цены до 0.11-0.12 доллара за киловат. Это задача новой "реформы", которая в 2019 придет на смену Роттердам плюс - "рыночное ценообразование", в основу которого заложены те же механизмы импортного паритета, несмотря на то, что более 55% потребностей в электроэнергии обеспечивают АЭС, и делает это с самой низкой в мире себестоимостью - 0,015 доллара
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  #<12
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