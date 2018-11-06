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Волкер пояснив, чому вітає
підвищення ціни на газ в Україні

Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:24

Re: Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Укра

  ruvex написав:Он действительно такой тупой или в доле?

Нет,он просто патриот Америки. И будет бороться за ее благополучие до последнего украинца.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:00

Они и дальше будут это приветствовать, так как в конечном итоге вся собранная с пересичных дань идёт уже к ним. Гройсман же уже говорил, что украинского газа уже нет.
ygn
 
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