Аваков, Де Бурейко?

Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:21

Где находится, непонятно. Опровержение было мутное, писалось явно не ею, а каким-то юристом, еще и после того как она пропала. Пропала, к тому же, ее мать. А то что писал варченко, звучит нелепо. Первоначальная версия была, что его страничку взломали россияне, потом поняли, что путин он и нафиг не нужен и ясно, что это чушь, потом придумали, что это, чтоб досадить его гражданской жене, но она за него не отвечает, тоже бред. Вобщем, на воре и шапка горит, а где девушка, непонятно, тем более, что он ее угрожал достать ее и в Киеве, и в Херсоне и сделать с ней то, что с Гандзюк. Похоже, пора выходить на улицы. В стране беспредел!