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У США підтвердили плани щодо підвищення мит для Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 00:16
Пропонуємо до обговорення:
Міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати як і раніше планують збільшення в січні майбутнього року до 25% митних зборів на ввезені в країну китайські товари загальною вартістю близько $200 млрд, незважаючи на досягнення певного прогресу у врегулюванні торговельних суперечок з Китаєм.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 00:16
Выстрел себе в ногу. Китай тоже введет пошлины и перестанет покупать американские бумаги. И США без дешевых китайских товаров захлестнет инфляция.
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