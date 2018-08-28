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Центр Біржових Технологій:
Сергій Шевчук, колишній...

Центр Біржових Технологій: Сергій Шевчук, колишній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:21

Центр Біржових Технологій: Сергій Шевчук, колишній...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий аналітик, експерт з питань торгівлі на міжнародних фінансових ринках, Сергій Шевчук став керівником нового дистанційного офісу компанії Центр Біржових Технологій.

Дивися повний текст Центр Біржових Технологій: Сергій Шевчук, колишній керівник FinExpert, тепер очолить онлайн-офіс ЦБТ.
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