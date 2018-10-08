Впровадження такої вимоги планується в три етапи.
Дивися повний текст МЕРТ планує до 2020 року зобов'язати підприємства торгівлі використовувати безготівковий розрахунок.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:04
МЕРТ планує до 2020 року зобов'язати підприємства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МЕРТ планує до 2020 року зобов'язати підприємства торгівлі використовувати безготівковий розрахунок.
Додано: Суб 17 лис, 2018 13:04
К чему такие сложности!!! Надо действовать проще: ЗАПРЕТИТЕ НАЛИЧКУ, уберите её из оборота и все будет в шоколаде!
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