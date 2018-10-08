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МЕРТ планує до 2020 року
зобов'язати підприємства...

МЕРТ планує до 2020 року зобов'язати підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:04

МЕРТ планує до 2020 року зобов'язати підприємства...

Пропонуємо до обговорення:
Впровадження такої вимоги планується в три етапи.

Дивися повний текст МЕРТ планує до 2020 року зобов'язати підприємства торгівлі використовувати безготівковий розрахунок.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:04

К чему такие сложности!!! Надо действовать проще: ЗАПРЕТИТЕ НАЛИЧКУ, уберите её из оборота и все будет в шоколаде!
Radon
 
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