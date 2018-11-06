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Інженери винайшли систему
накопичення енергії в бетонних...

Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних...
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:49

Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери швейцарського стартапу Energy Vault представили систему, що дозволяє зберігати електроенергію не гірше ніж установка PowerPack від Tesla, але коштує значно дешевше.

Дивися повний текст Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних блоках.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:50

И на этой энергии дробилки цементного завода чтоб работали.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:00

Кидають, вільне падіння, що за маячня. Як я можу собі уявити таку систему - піднімають на тросі електродвигуном, фіксують, а потім коли треба, відпускають фіксатор, блок опускається вниз, тягне трос і крутить той самий двигун, який вже працює як генератор.
0mage0
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так абсолютно точно ти все зрозумiв
sergy_kulinich
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:48

Re: Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних

  0mage0 написав:Кидають, вільне падіння, що за маячня

Это проблемы перевода...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:04

Про мене, така система має сенс лише у випадку її використання для балансування у пікові години, за аналогією з гідроакумулятивними електростанціями
max_us_ua
 
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