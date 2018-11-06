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Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних...
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:49
Пропонуємо до обговорення:
Інженери швейцарського стартапу Energy Vault представили систему, що дозволяє зберігати електроенергію не гірше ніж установка PowerPack від Tesla, але коштує значно дешевше.
Дивися повний текст Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних блоках
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R2
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:50
И на этой энергии дробилки цементного завода чтоб работали.
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yurii_kruhlov
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Додано: Нед 18 лис, 2018 10:00
Кидають, вільне падіння, що за маячня. Як я можу собі уявити таку систему - піднімають на тросі електродвигуном, фіксують, а потім коли треба, відпускають фіксатор, блок опускається вниз, тягне трос і крутить той самий двигун, який вже працює як генератор.
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0mage0
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Додано: Нед 18 лис, 2018 11:31
так абсолютно точно ти все зрозумiв
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sergy_kulinich
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:48
0mage0 написав:
Кидають, вільне падіння, що за маячня
Это проблемы перевода...
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Конрад Карлович
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Додано: Нед 18 лис, 2018 18:04
Про мене, така система має сенс лише у випадку її використання для балансування у пікові години, за аналогією з гідроакумулятивними електростанціями
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max_us_ua
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Додано: Пон 19 лис, 2018 01:10
зберігати від 10 МВт до 35 МВт енергії.
яка замовила енергоустановку ємністю 35 МВт * год.
Вт - це потужність а не енергія, Вт не можна "зберігати".
Основи фізики: А = m*g*h
Беремо блок 35 тонн, піднімаємо на 100 метрів
A = 35МДж = 10КВт*год = 0,01МВт*год
Про які 35МВт*год вони фантазують, я не знаю.
Якщо взяти блок в 100 000 тонн, тоді ок.
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andrijk777
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