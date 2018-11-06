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Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних...
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:09
0mage0 написав: jeugen написав:
0mage0,
А якщо цих блоків на одній башні 4 або 6 або 8 або 10 блоків, які і балансують друг-друга.
Балансують - ви маєте на увазі як ліфт? Один блок внизу, інший нагорі зв'язані тросом?
Я маю наувазі - як башенний кран - тоб-то одна частина є противагою іншої. І піднімаються і опускаються разом.
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jeugen
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