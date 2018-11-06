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Інженери винайшли систему
накопичення енергії в бетонних...

Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:09

  0mage0 написав:
  jeugen написав:0mage0,
А якщо цих блоків на одній башні 4 або 6 або 8 або 10 блоків, які і балансують друг-друга.

Балансують - ви маєте на увазі як ліфт? Один блок внизу, інший нагорі зв'язані тросом?

Я маю наувазі - як башенний кран - тоб-то одна частина є противагою іншої. І піднімаються і опускаються разом.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:36

  jeugen написав:
  0mage0 написав:
  jeugen написав:0mage0,
А якщо цих блоків на одній башні 4 або 6 або 8 або 10 блоків, які і балансують друг-друга.

Балансують - ви маєте на увазі як ліфт? Один блок внизу, інший нагорі зв'язані тросом?

Я маю наувазі - як башенний кран - тоб-то одна частина є противагою іншої. І піднімаються і опускаються разом.

Певно, що так і треба робити, але це не скасовує факту, що потрібна просто величезна кількість 35-тонних блоків для накопичення заявленого обсягу енергії...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:11

  0mage0 написав:
  andrijk777 написав:Вт - це потужність а не енергія, Вт не можна "зберігати".
Основи фізики: А = m*g*h
Беремо блок 35 тонн, піднімаємо на 100 метрів
A = 35МДж = 10КВт*год = 0,01МВт*год
Про які 35МВт*год вони фантазують, я не знаю.
Якщо взяти блок в 100 000 тонн, тоді ок.

У мене вийшло m=35*10^6*3600/(9.8*100*0.85)=151*10^6 кг (151 тис. тонн).
Якщо питома вага бетону 2000 кг/м^3 (а якщо це відходи, може бути менше), то об'єм цього блоку буде 75630 м^3. Якщо це буде куб, ребро буде 42 метри. Мабуть, треба вище піднімати :) Якщо піднімати на 200 метрів, ребро буде 34 метри. Треба рахувати вартість споруди такої башти :)
А якщо робити таку установку з 35-тонних блоків, їх знадобиться всього 4322 шт. (якщо на 100 метрів піднімати), або 2161, якщо на 200 метрів. Не так вже й багато :)

2000 блоків в 35 тонн підняти на 200 метрів!!! Зовсім не багато.
І загалом 35МВт*год мізер для такої "мега-споруди".
Крім того в тексті є фраза:
бетонні блоки, на відміну від літій-іонних акумуляторів, як сховище енергії не схильні до деградації

бетонні блоки до деградації звичайно не схильні, але троси, лебідки, мотори ой як схильні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:42

  andrijk777 написав:
  0mage0 написав:У мене вийшло m=35*10^6*3600/(9.8*100*0.85)=151*10^6 кг (151 тис. тонн).
Якщо питома вага бетону 2000 кг/м^3 (а якщо це відходи, може бути менше), то об'єм цього блоку буде 75630 м^3. Якщо це буде куб, ребро буде 42 метри. Мабуть, треба вище піднімати :) Якщо піднімати на 200 метрів, ребро буде 34 метри. Треба рахувати вартість споруди такої башти :)
А якщо робити таку установку з 35-тонних блоків, їх знадобиться всього 4322 шт. (якщо на 100 метрів піднімати), або 2161, якщо на 200 метрів. Не так вже й багато :)

2000 блоків в 35 тонн підняти на 200 метрів!!! Зовсім не багато.
І загалом 35МВт*год мізер для такої "мега-споруди".
Крім того в тексті є фраза:
бетонні блоки, на відміну від літій-іонних акумуляторів, як сховище енергії не схильні до деградації

бетонні блоки до деградації звичайно не схильні, але троси, лебідки, мотори ой як схильні.

Але бетон дуосить хрупкий і піддається дії вітру. І представте стан жителів території навколо цієї електробатареї. :shock: , коли під ранок буде великий бум :oops:
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:46

  jeugen написав:
  0mage0 написав:
  jeugen написав:0mage0,
А якщо цих блоків на одній башні 4 або 6 або 8 або 10 блоків, які і балансують друг-друга.

Балансують - ви маєте на увазі як ліфт? Один блок внизу, інший нагорі зв'язані тросом?

Я маю наувазі - як башенний кран - тоб-то одна частина є противагою іншої. І піднімаються і опускаються разом.

Як на мене, то краще для цієї конструкції не башти будувати, а викопати "колодязі", принаймні частково. Самі блоки зробити як тороїди або квадратні кільця навколо направляючої. Або може навіть краще зробити підйом і спуск по похилій площині, як американська гірка- не має різниці, яким чином піднімати й спускати масу, якщо різниця висот однакова, то й робота буде виконана однакова, але закотити/спустити на гірку буде куди простіше й безпечніше, ніж блоки в тисячі тонн чіпляти над головою на висоті в сотню метрів, і навантаження на підйомні механізми в рази менші - і дешевше і надійніше.
Щоправда, місця знадобиться чимало
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:25

Re: Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних

  Faceless написав:не башти будувати, а викопати "колодязі"
Мені щось здається, що викопати "колодязь" і захистити його від ґрунтових вод важче, ніж побудувати аналогічної висоти башту...
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:46

  0mage0 написав:
  Faceless написав:не башти будувати, а викопати "колодязі"
Мені щось здається, що викопати "колодязь" і захистити його від ґрунтових вод важче, ніж побудувати аналогічної висоти башту...

Я не геолог, але думаю все залежить від того, де саме розташовувати "батарею". І звісно, не на сотню-дві метрів вглиб, але хоча б частково.
А якщо розглядати варіант не з вертикальним підйомом, а зі скочуванням, то не потрібні ні башти, ні колодязі, можна використовувати природній рельєф. Тоді цілком реально збудувати десятки кільцевих трас з різницею висоти в 200-300 метрів, блоки поставити як вагони на рейки і пускати їх не поодинці, а локомотивами. Явно простіше й безпечніше, ніж набудувати пару тисяч двохсотметрових башт, де монтиляються багатотонні блоки на тросах
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:55

Re: Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних

  Faceless написав:А якщо розглядати варіант не з вертикальним підйомом, а зі скочуванням, то не потрібні ні башти, ні колодязі, можна використовувати природній рельєф. Тоді цілком реально збудувати десятки кільцевих трас з різницею висоти в 200-300 метрів, блоки поставити як вагони на рейки і пускати їх не поодинці, а локомотивами. Явно простіше й безпечніше, ніж набудувати пару тисяч двохсотметрових башт, де монтиляються багатотонні блоки на тросах

Вода дешевша за бетон, для води потрібні тільки бетонні, чи природні кам'яні, стіни резервуарів і систему перекачування води. Тому ГАЕС є і будуть, а бетонних блоків чи колес, не було і не буде.
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