Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних...

Додано: Вів 20 лис, 2018 12:36

lapay написав: Регулювальний діапазон потужності дорівнює сумі потужностей в насосному і генераторному режимі і перевищує 200%;



• вироблення електроенергії ГАЕС на 15-20% менше витрати електроенергії на її заряд;



• в добовому графіку навантаження енергосистеми вироблення електричної енергії ГАЕС розміщується в пікової або напівпіковій зоні, оскільки ГАЕС дуже мобільні;



• за рахунок використання електроенергії для заряду, ККД ГАЕС нижче ККД ГЕС і дорівнює 70%;



• собівартість електроенергії вище в порівнянні з ГЕС, а структура собівартості близька до структури собівартості електроенергії ТЕС, зважаючи витрат на оплату електроенергії, споживаної для заряду (змінних витрат)

https://stud.com.ua/65990/ekonomika/teh ... ergosistem

ГАЕС, наразі, найдешевший спосіб зберігання енергії. Для блоків треба потужний фундамент, витрати на будівництво ще більше, ніж на ГАЕС, а переваг немає. Блоковий стартап не використовує нові технології, всі ці, традіційні, рішення давно вже обсмоктані ще 70-50 років назад і відкинуті, як не конкурентноспроможні. ГАЕС, наразі, найдешевший спосіб зберігання енергії. Для блоків треба потужний фундамент, витрати на будівництво ще більше, ніж на ГАЕС, а переваг немає. Блоковий стартап не використовує нові технології, всі ці, традіційні, рішення давно вже обсмоктані ще 70-50 років назад і відкинуті, як не конкурентноспроможні.

Переваги є - і це ККД. Як описано тобою вище - ККД ГАЕС - 70%, а ККД башень - 85%. І, звісно, вода - куди більший руйнівник ніж повітря, а тому ресурс башень більший.А що до колодязів - то тут виникає додатковий супротив від повітря (принцип дуле пістолета), в такому випадку необхідно будувати велику розгалужену мережу відвідних каналів, але це не прибере супротив повітря.Що до похилості під*йому/опускання - зменшиться ККД за рахунок додаткових витрат на тертя, наскільки б воно мінімальним не було б - але воно зменшить ККД.Що до відсутності нового - так. Зі сторони думки - згоден на 100%, а от зі сторони реалізації - про подібне ніколи не чув.І, звісно, у подібної розробки є свої мінуси - я поки не можу придумати, як її можна підлаштувати для домашніх умов, так, щоб вночі мене будив звук її розряду. Бо, навіть розмістивши подушку під місце опускання - є велика вірогідність попадання собаки чи кота під цю брилу. А також досить масивні, для приватного двору, розміри споруди.І скоріш за все робота тросів буде організована через систему роликів, тому за допомогою водного охолодження можна було б знімати з них тепло, хоча б для попереднього підігріву води перед подачою до котельні.