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Інженери винайшли систему
накопичення енергії в бетонних...

Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних...
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:36

  lapay написав:
Регулювальний діапазон потужності дорівнює сумі потужностей в насосному і генераторному режимі і перевищує 200%;

• вироблення електроенергії ГАЕС на 15-20% менше витрати електроенергії на її заряд;

• в добовому графіку навантаження енергосистеми вироблення електричної енергії ГАЕС розміщується в пікової або напівпіковій зоні, оскільки ГАЕС дуже мобільні;

• за рахунок використання електроенергії для заряду, ККД ГАЕС нижче ККД ГЕС і дорівнює 70%;

• собівартість електроенергії вище в порівнянні з ГЕС, а структура собівартості близька до структури собівартості електроенергії ТЕС, зважаючи витрат на оплату електроенергії, споживаної для заряду (змінних витрат)

https://stud.com.ua/65990/ekonomika/teh ... ergosistem
ГАЕС, наразі, найдешевший спосіб зберігання енергії. Для блоків треба потужний фундамент, витрати на будівництво ще більше, ніж на ГАЕС, а переваг немає. Блоковий стартап не використовує нові технології, всі ці, традіційні, рішення давно вже обсмоктані ще 70-50 років назад і відкинуті, як не конкурентноспроможні.

Переваги є - і це ККД. Як описано тобою вище - ККД ГАЕС - 70%, а ККД башень - 85%. І, звісно, вода - куди більший руйнівник ніж повітря, а тому ресурс башень більший.
А що до колодязів - то тут виникає додатковий супротив від повітря (принцип дуле пістолета), в такому випадку необхідно будувати велику розгалужену мережу відвідних каналів, але це не прибере супротив повітря.
Що до похилості під*йому/опускання - зменшиться ККД за рахунок додаткових витрат на тертя, наскільки б воно мінімальним не було б - але воно зменшить ККД.
Що до відсутності нового - так. Зі сторони думки - згоден на 100%, а от зі сторони реалізації - про подібне ніколи не чув.
І, звісно, у подібної розробки є свої мінуси - я поки не можу придумати, як її можна підлаштувати для домашніх умов, так, щоб вночі мене будив звук її розряду. Бо, навіть розмістивши подушку під місце опускання - є велика вірогідність попадання собаки чи кота під цю брилу. А також досить масивні, для приватного двору, розміри споруди.
І скоріш за все робота тросів буде організована через систему роликів, тому за допомогою водного охолодження можна було б знімати з них тепло, хоча б для попереднього підігріву води перед подачою до котельні.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:14

Re: Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних

  jeugen написав:Переваги є - і це ККД. Як описано тобою вище - ККД ГАЕС - 70%, а ККД башень - 85%. І, звісно, вода - куди більший руйнівник ніж повітря, а тому ресурс башень більший.

Тут есть один маленький нюанс. Основная проблема в работе таких систем - это постоянство (выдача определенной мощности) и непрерывность (достаточно долгая). Вода как раз это и обесепечивает - открыл краник - течет долго и одинаково. А вот с бетонными блоками такое организовать будет чрезвычайно трудно - большими "рывками" эти скачки никому не нужны. А равномерность и долговременность такой "разгрузки" - какой ценой она обойдется?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:32

Re: Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних

1. А за какое время они планируют опускать блок со 100 метровой высоты?
2. Ресурс 30 лет?
ДнепроГЕСу уже 70 с лишним лет.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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