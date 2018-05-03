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Як не піти з банківською
картою у світ

Як не піти з банківською картою у світ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:34

Як не піти з банківською картою у світ

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Список небезпечних для "пластику" країн...

Дивися повний текст Як не піти з банківською картою у світ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:24

А нал лучше). Это надо оплатить карту ее обслуживание и иметь кучу геммороя что описано в статье. Как говориться - купи себе проблему за свои же деньги..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:11

На каком языке написан заголовок и сама статья? "Как не пойти с банковской картой в мир?" Серьезно? Зачем переводить русскоязычные статьи таким дегенеративным способом? Чтобы было кое-как, но по-украински?
YKK
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