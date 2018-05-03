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Дивися повний текст Як не піти з банківською картою у світ.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 22:34
Як не піти з банківською картою у світ
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Дивися повний текст Як не піти з банківською картою у світ.
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:24
А нал лучше). Это надо оплатить карту ее обслуживание и иметь кучу геммороя что описано в статье. Как говориться - купи себе проблему за свои же деньги..
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:11
На каком языке написан заголовок и сама статья? "Как не пойти с банковской картой в мир?" Серьезно? Зачем переводить русскоязычные статьи таким дегенеративным способом? Чтобы было кое-как, но по-украински?
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