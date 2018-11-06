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Кількість інтернет-користувачів
в Україні продовжує...

Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:22

Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-користувачів скоротилося до 20,8 млн (63%) з 21,35 млн за підсумками другого кварталу.

Дивися повний текст Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує скорочуватися - ІнАУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:22

Не совсем понял смысл статьи, но вообще сокращение количества интернет-пользователей - явление удивительное. Ясное дело, что чем ниже возраст - тем больший процент пользователей в возрастной категории. У меня дети еще до 3-х лет научились управляться со смартфоном и смарт-тв, в то время как чем старше человек, тем меньше у него можно ожидать не то что пользование интернетом но и наличие соответствующего гаджета. Многие пожилые люди и не знают что это за зверь - энторнет. Теперь, если понятно, что с течением времени, поколение незнакомое с интернетом постепенно уходит (такова жизнь), то количество интернет пользователей должно расти!
Но статья утверждает обратное!
Этому может быть только одно объяснение - в Украине физически уменьшается количество населения интернет-активного возраста. Почему?
Или
1. Ввиду массового бегства из страны граждан молодого и среднего возраста.
Или
2. Превышение смертности над рождаемостью в просто-таки чудовищной диспропорции.
Или пп 1 и2 вместе.
Мне кажется 2- е маловероятно и мы имеем дело с косвенным индикатором миграционного процесса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 07:21

  rjkz написав:Не совсем понял смысл статьи, но вообще сокращение количества интернет-пользователей - явление удивительное. Ясное дело, что чем ниже возраст - тем больший процент пользователей в возрастной категории. У меня дети еще до 3-х лет научились управляться со смартфоном и смарт-тв, в то время как чем старше человек, тем меньше у него можно ожидать не то что пользование интернетом но и наличие соответствующего гаджета. Многие пожилые люди и не знают что это за зверь - энторнет. Теперь, если понятно, что с течением времени, поколение незнакомое с интернетом постепенно уходит (такова жизнь), то количество интернет пользователей должно расти!
Но статья утверждает обратное!
Этому может быть только одно объяснение - в Украине физически уменьшается количество населения интернет-активного возраста. Почему?
Или
1. Ввиду массового бегства из страны граждан молодого и среднего возраста.
Или
2. Превышение смертности над рождаемостью в просто-таки чудовищной диспропорции.
Или пп 1 и2 вместе.
Мне кажется 2- е маловероятно и мы имеем дело с косвенным индикатором миграционного процесса.

Интернет привязан к квратире, если речь о проводном интернете. Естественно таковых меньше не станет, наоброт. Просто эти горе считатели так "амортизируют" воровато уменьшение людей, кто имеет две и больше симок в телефонах, что они ранее помпезно учитывали как еще одно подключение к инету на одного человека и вообще типа подкчлюение в сумме на всех.
Все просто - который год подряд все меньше людей используют несолько симок припейда, вместо одной. А эти симки с использованием инета эти считалели учитывали как еще одно подключение, типа как плюс один человек виртуально - это ж припейд, значит это хз кто, т.е. еще один человек - им так выгодней рапортовать что своему начальству, что статистике подобной.
А теперь это все естественным путем идет на убыль.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:57

Re: Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...

  locustsucol написав:Все просто - который год подряд все меньше людей используют несолько симок припейда, вместо одной.

Все еще проще. Вместо нескольких украинских симок многие уже используют несколько польских, чешских, итальянских..
Короче - тикает молодежь. И нечего тут домыслами про симки и припейды растекаться.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:50

Re: Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...

Интересно было посмотреть на эту динамику в Польше, за такой же период :-)
De Bil
 
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