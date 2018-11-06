Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...

Додано: Нед 18 лис, 2018 00:22

Не совсем понял смысл статьи, но вообще сокращение количества интернет-пользователей - явление удивительное. Ясное дело, что чем ниже возраст - тем больший процент пользователей в возрастной категории. У меня дети еще до 3-х лет научились управляться со смартфоном и смарт-тв, в то время как чем старше человек, тем меньше у него можно ожидать не то что пользование интернетом но и наличие соответствующего гаджета. Многие пожилые люди и не знают что это за зверь - энторнет. Теперь, если понятно, что с течением времени, поколение незнакомое с интернетом постепенно уходит (такова жизнь), то количество интернет пользователей должно расти!

Но статья утверждает обратное!

Этому может быть только одно объяснение - в Украине физически уменьшается количество населения интернет-активного возраста. Почему?

Или

1. Ввиду массового бегства из страны граждан молодого и среднего возраста.

Или

2. Превышение смертности над рождаемостью в просто-таки чудовищной диспропорции.

Или пп 1 и2 вместе.

Мне кажется 2- е маловероятно и мы имеем дело с косвенным индикатором миграционного процесса.