Інтернет-користувачів скоротилося до 20,8 млн (63%) з 21,35 млн за підсумками другого кварталу.
Дивися повний текст Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує скорочуватися - ІнАУ.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 00:22
Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує скорочуватися - ІнАУ.
Додано: Нед 18 лис, 2018 00:22
Не совсем понял смысл статьи, но вообще сокращение количества интернет-пользователей - явление удивительное. Ясное дело, что чем ниже возраст - тем больший процент пользователей в возрастной категории. У меня дети еще до 3-х лет научились управляться со смартфоном и смарт-тв, в то время как чем старше человек, тем меньше у него можно ожидать не то что пользование интернетом но и наличие соответствующего гаджета. Многие пожилые люди и не знают что это за зверь - энторнет. Теперь, если понятно, что с течением времени, поколение незнакомое с интернетом постепенно уходит (такова жизнь), то количество интернет пользователей должно расти!
Но статья утверждает обратное!
Этому может быть только одно объяснение - в Украине физически уменьшается количество населения интернет-активного возраста. Почему?
Или
1. Ввиду массового бегства из страны граждан молодого и среднего возраста.
Или
2. Превышение смертности над рождаемостью в просто-таки чудовищной диспропорции.
Или пп 1 и2 вместе.
Мне кажется 2- е маловероятно и мы имеем дело с косвенным индикатором миграционного процесса.
Додано: Нед 18 лис, 2018 07:21
Интернет привязан к квратире, если речь о проводном интернете. Естественно таковых меньше не станет, наоброт. Просто эти горе считатели так "амортизируют" воровато уменьшение людей, кто имеет две и больше симок в телефонах, что они ранее помпезно учитывали как еще одно подключение к инету на одного человека и вообще типа подкчлюение в сумме на всех.
Все просто - который год подряд все меньше людей используют несолько симок припейда, вместо одной. А эти симки с использованием инета эти считалели учитывали как еще одно подключение, типа как плюс один человек виртуально - это ж припейд, значит это хз кто, т.е. еще один человек - им так выгодней рапортовать что своему начальству, что статистике подобной.
А теперь это все естественным путем идет на убыль.
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:50
Re: Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...
Интересно было посмотреть на эту динамику в Польше, за такой же период
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:37
Либо это провокативная статья - на тему лекций : " Провокация для
обсуждения - "повышение трафика со стороны читателя". Самым объяснимым
может быть действительно. Куда дели пласт пользователей 35-45 лет -
вообще не известно. Скорее потому что о них никто ничего толком не знает.
А в регистрационных данных пользователя, к примеру, это могут быть - " Маша или Миша 18-ти лет". Очень условный обзор. Нет никаких доказательств того - правда ли это вообще. Никто нам хотябы статистику опроса с опросником - не выкладывал. Просто-рассуждения. Ежедневная Пресса - словом. А вот как раз будущая ценнолсть всей статей в большинстве случаев и заключается в качественном представлении материала.
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:55
Помимо депопуляции, также свою лепту внёс Ватафон, самоустранившийся в ОРДЛО в пользу Феникса и Лугакома, подорожание услуг, блокировка старых пакетов, просрочка первой оплаты в течение 30 дней после активизации пакета, 180 дней непользования , 365 дней после последней предоплаты. А также, оператор имеет право заблокировать номер в случае использования номера для мошеннических операций или в коммерческих целях (для этих целей требуется контракт).
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:01
В статье динамика дана по домохозяйствам - речь только о фиксированном интернете (который используют, в том числе и на смартфоне через роутеры). Мульти-СИМ-очность здесь не при чем.
Ключевые причины уменьшения пользователей домашнего интернета:
1) эмиграция населения, преимущественно, молодого и среднего возраста (пользователи интернета)
2) и развитие мобильных технологий скоростного интернета - сети 3G мобильщиками уже построены и географическое покрытие немалое, сети 4G в процессе строительства. У операторов "тройки" есть достаточно доступные безлимитные предложения, что позволяет отказаться от фикс. интернета, если тот неудовлетворительного качества (актуально для немногих областных центров и многих небольших городов)
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:04
Re: Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...
Ни первое, ни второе. Ответ в самом принципе подсчёта "интернет пользователей" как числа абонентов с проводные интернетом. С появлением достаточно скоростного беспроводного как альтернативы этот показатель уменьшается, молодёжь и вовсе больше за телефонами/планшетами сидит на мобильном интернете.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:05
Re: Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує...
То что много активных пользователей именно стационарного интернета покинули страну это факт и оспаривать его бесполезно, еще часть, особенно из молодежи в крупных городах, ушла на мобильный безлимит, так что сокращение вполне закономерно.
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