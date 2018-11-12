Враховуючи середньомісячну активність ввезення свинини протягом другого півріччя, її сукупний річний імпорт може досягти 30 тисяч тонн.
Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 08:38
Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази
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Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази.
Додано: Нед 18 лис, 2018 08:39
конечно - в Польше свинина 60 грн по акции а у нас 100. Вот и везут. Про курицу вообще молчу 18 грн против 60
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