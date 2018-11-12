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Україна збільшила імпорт
свинини в чотири рази

Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:38

Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази

Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи середньомісячну активність ввезення свинини протягом другого півріччя, її сукупний річний імпорт може досягти 30 тисяч тонн.

Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:39

конечно - в Польше свинина 60 грн по акции а у нас 100. Вот и везут. Про курицу вообще молчу 18 грн против 60
eu331985
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:36

  eu331985 написав:конечно - в Польше свинина 60 грн по акции а у нас 100. Вот и везут. Про курицу вообще молчу 18 грн против 60

По 18 там , наверное , только куриный олигарх Косюк продаёт - так ведь ему лепший кореш Петя дотацию даёт.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:43

Re: Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази

  warlamp написав:По 18 там , наверное , только куриный олигарх Косюк продаёт - так ведь ему лепший кореш Петя дотацию даёт.

Прожектор зрадофілії. :)
Українська курятина – дешевшаза польську. Про це УНН повідомили в Асоціації птахівників України.

Нагадаємо, що ціна на курятину рекордно впала.

В Асоціації розповіли, що в основних мережевих супермаркетах Польщі вартість 1 кг курячого стегна становить 7,75-7,99 злотих (орієнтовно 60 грн), 1 кг філе — 16,79-19,99 злотих (130-155 грн), 1 кг тушки курячої — 6,99-8,39 (54-65 грн).

Водночас в Україні вартість 1 кг курячого стегна становить 55 грн, 1 кг філе — 100 грн, 1 кг тушки курячої — 59 грн.

https://agropolit.com/news/9858-porivny ... ta-polschi
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lapay
 
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