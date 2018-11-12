Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази

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warlamp написав:По 18 там , наверное , только куриный олигарх Косюк продаёт - так ведь ему лепший кореш Петя дотацию даёт.
Прожектор зрадофілії.
Українська курятина – дешевшаза польську. Про це УНН повідомили в Асоціації птахівників України.
Нагадаємо, що ціна на курятину рекордно впала.
В Асоціації розповіли, що в основних мережевих супермаркетах Польщі вартість 1 кг курячого стегна становить 7,75-7,99 злотих (орієнтовно 60 грн), 1 кг філе — 16,79-19,99 злотих (130-155 грн), 1 кг тушки курячої — 6,99-8,39 (54-65 грн).
Водночас в Україні вартість 1 кг курячого стегна становить 55 грн, 1 кг філе — 100 грн, 1 кг тушки курячої — 59 грн.
warlamp написав:По 18 там , наверное , только куриный олигарх Косюк продаёт - так ведь ему лепший кореш Петя дотацию даёт.
Прожектор зрадофілії.
Українська курятина – дешевшаза польську. Про це УНН повідомили в Асоціації птахівників України.
Нагадаємо, що ціна на курятину рекордно впала.
В Асоціації розповіли, що в основних мережевих супермаркетах Польщі вартість 1 кг курячого стегна становить 7,75-7,99 злотих (орієнтовно 60 грн), 1 кг філе — 16,79-19,99 злотих (130-155 грн), 1 кг тушки курячої — 6,99-8,39 (54-65 грн).
Водночас в Україні вартість 1 кг курячого стегна становить 55 грн, 1 кг філе — 100 грн, 1 кг тушки курячої — 59 грн.