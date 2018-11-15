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120 тисяч сімей скористалися
програмою "теплих...

120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:19

120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...

Пропонуємо до обговорення:
Популярність теплих кредитів серед українців зростає.

Дивися повний текст 120 тисяч сімей скористалися програмою \"теплих кредитів\": як його взяти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:19

Если утепление частного дома понятно то какой смысл в таком кредите многоэтажном доме?? Рабская кабала в виде ЦО насчитывается ведь по метрам?? Даже в случае общедомового счетчика не все однозначно но если его нет то и смысла в кредите нет.
Джон
 
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