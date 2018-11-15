Популярність теплих кредитів серед українців зростає.
Дивися повний текст 120 тисяч сімей скористалися програмою \"теплих кредитів\": як його взяти.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 11:19
120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 120 тисяч сімей скористалися програмою \"теплих кредитів\": як його взяти.
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:19
Если утепление частного дома понятно то какой смысл в таком кредите многоэтажном доме?? Рабская кабала в виде ЦО насчитывается ведь по метрам?? Даже в случае общедомового счетчика не все однозначно но если его нет то и смысла в кредите нет.
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