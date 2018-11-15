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120 тисяч сімей скористалися
програмою "теплих...

120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:19

120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...

Пропонуємо до обговорення:
Популярність теплих кредитів серед українців зростає.

Дивися повний текст 120 тисяч сімей скористалися програмою \"теплих кредитів\": як його взяти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:19

Если утепление частного дома понятно то какой смысл в таком кредите многоэтажном доме?? Рабская кабала в виде ЦО насчитывается ведь по метрам?? Даже в случае общедомового счетчика не все однозначно но если его нет то и смысла в кредите нет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:32

Многоэтажки обшивают пенопластом, меняют окна в подьездах на пластиковые, ставят датчики движения на пролетах/проходах. В нашем совковом доме даже индивидуальный тепловой пункт профинансировали по этой программе.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:53

  Джон написав:Если утепление частного дома понятно то какой смысл в таком кредите многоэтажном доме?? Рабская кабала в виде ЦО насчитывается ведь по метрам?? Даже в случае общедомового счетчика не все однозначно но если его нет то и смысла в кредите нет.

Джон, есть очень часто такое что оплачиваешь за подачу 50 градусов, а реально в батарее 30 и не более. И ничего сделать с температурой подачи нельзя. Соответственно при такой подаче у многих в квартирах очень холодно.
Лично у меня в трубах больше 38 не было, в основном 30-34. Кухня можно сказать торцевая хоть и в середине дома, такой де*** проект. Полностью утеплил снаружи квартиру, и утеплял с умом, дешевых халтурщиков не нанимал. При утеплении постоянно был рядом и смотрел что и куда лепят и как лепят. Теперь знаю что мастер молодец все сделал качественно и за это я заплатил сполна, как договаривались.
Поставил алюминиевые радиаторы. Не какие попало, в которых все сэкономлено, а специально выбирал. На сегодняшний день не Сахары со своими Колидорами а Радиаторри 2000. Ребер валом, площадь отдачи большая и ребра толстые, радиаторы тяжелые. На кухню поставил 12 секций и подключил по диагонали, чтобы тепло распределялось равномерно по всем секциям.
Ну и имею вместо 17-18 до утепления 24 градуса сейчас. По квартире хожу в одних трусах. Можно было применить и мелкий вентилятор не ставив кучу радиаторов, но я пошел иным путем.

Рядом соседний стояк, никто не утепляется, и все смотрят на утепляющихся как на идиотов. И спрашивают - Действительно у вас так холодно? - А все потому что какой то рукожоп сделал обратку соседнего стояка подачей моего стояка. Получается в соседний стояк заходит 50 градусов и выходит 40, а в мой стояк заходит 40 и выходит 30. У одних Ташкент и не утепляются, а у других холодрыга.

Ну и видео о том до чего людей доводят https://www.youtube.com/watch?v=xY7tF2IXyE0

Забыл написать. Никому в ноги не кланялся не умолял и денег на утепление не клянчил.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:05

Re: 120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...

замена теплового узла с тупого елеватора на индивидуальный тепловой пункт с погодной автоматикой, вполне себе выгодная вещь по этой програме
Diman
 
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