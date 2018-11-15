120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...

Додано: Нед 18 лис, 2018 12:53

Джон написав: Если утепление частного дома понятно то какой смысл в таком кредите многоэтажном доме?? Рабская кабала в виде ЦО насчитывается ведь по метрам?? Даже в случае общедомового счетчика не все однозначно но если его нет то и смысла в кредите нет. Если утепление частного дома понятно то какой смысл в таком кредите многоэтажном доме?? Рабская кабала в виде ЦО насчитывается ведь по метрам?? Даже в случае общедомового счетчика не все однозначно но если его нет то и смысла в кредите нет.

Джон, есть очень часто такое что оплачиваешь за подачу 50 градусов, а реально в батарее 30 и не более. И ничего сделать с температурой подачи нельзя. Соответственно при такой подаче у многих в квартирах очень холодно.Лично у меня в трубах больше 38 не было, в основном 30-34. Кухня можно сказать торцевая хоть и в середине дома, такой де*** проект. Полностью утеплил снаружи квартиру, и утеплял с умом, дешевых халтурщиков не нанимал. При утеплении постоянно был рядом и смотрел что и куда лепят и как лепят. Теперь знаю что мастер молодец все сделал качественно и за это я заплатил сполна, как договаривались.Поставил алюминиевые радиаторы. Не какие попало, в которых все сэкономлено, а специально выбирал. На сегодняшний день не Сахары со своими Колидорами а Радиаторри 2000. Ребер валом, площадь отдачи большая и ребра толстые, радиаторы тяжелые. На кухню поставил 12 секций и подключил по диагонали, чтобы тепло распределялось равномерно по всем секциям.Ну и имею вместо 17-18 до утепления 24 градуса сейчас. По квартире хожу в одних трусах. Можно было применить и мелкий вентилятор не ставив кучу радиаторов, но я пошел иным путем.Рядом соседний стояк, никто не утепляется, и все смотрят на утепляющихся как на идиотов. И спрашивают - Действительно у вас так холодно? - А все потому что какой то рукожоп сделал обратку соседнего стояка подачей моего стояка. Получается в соседний стояк заходит 50 градусов и выходит 40, а в мой стояк заходит 40 и выходит 30. У одних Ташкент и не утепляются, а у других холодрыга.Ну и видео о том до чего людей доводятЗабыл написать. Никому в ноги не кланялся не умолял и денег на утепление не клянчил.