В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст.
Дивися повний текст Де в Україні найгірше платять за газ (інфографіка).
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Додано: Нед 18 лис, 2018 12:18
Де в Україні найгірше платять за газ (інфографіка)
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Дивися повний текст Де в Україні найгірше платять за газ (інфографіка).
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:18
парадокс, область где наивысшая средняя зарплата в Украине, наименьше платят за комуналку, совок с мозгов не искоренить никак, только могила
....
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