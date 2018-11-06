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Де в Україні найгірше
платять за газ (інфографіка)

Де в Україні найгірше платять за газ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:18

Де в Україні найгірше платять за газ (інфографіка)

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Дивися повний текст Де в Україні найгірше платять за газ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:18

парадокс, область где наивысшая средняя зарплата в Украине, наименьше платят за комуналку, совок с мозгов не искоренить никак, только могила
....
kentavr
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:58

  kentavr написав:парадокс, область где наивысшая средняя зарплата в Украине, наименьше платят за комуналку, совок с мозгов не искоренить никак, только могила
....

парадокс в другом и не в совковости.Имеющие деньги,всегда "ноги выкручивают"за то,что покупают и по какой цене(они копейки просто так не переплатят).Те же,кто платит без разбору,как правило всегда имеют дефицит денег(тяжело-пришли,легко-ушли).Как в старом анекдоте:Один на базаре,что увидит,за то и платит.Другой за каждую мелочь торгуется.Первый спрашивает:-ты же миллионер,а торгуешся за копейку."Потому и миллионер"-ответ второго!
chumakcm1430
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