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Канада запустить в обіг нову
вертикальну банкноту в 10...

Канада запустить в обіг нову вертикальну банкноту в 10...
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:48

Канада запустить в обіг нову вертикальну банкноту в 10...

Пропонуємо до обговорення:
ЦБ Канади у вівторок, 19 листопада, запустить в обіг нові 10-доларові банкноти, на яких написи і зображення будуть нанесені вертикально.

Дивися повний текст Канада запустить в обіг нову вертикальну банкноту в 10 канадських доларів (фото).
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:49

На купюре выглядит как совсем не чернокожая....
rotator
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