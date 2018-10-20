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Канада запустить в обіг нову вертикальну банкноту в 10...
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Додано: Нед 18 лис, 2018 12:48
Пропонуємо до обговорення:
ЦБ Канади у вівторок, 19 листопада, запустить в обіг нові 10-доларові банкноти, на яких написи і зображення будуть нанесені вертикально.
Дивися повний текст Канада запустить в обіг нову вертикальну банкноту в 10 канадських доларів (фото)
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Додано: Нед 18 лис, 2018 12:49
На купюре выглядит как совсем не чернокожая....
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