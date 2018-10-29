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Apple злетіла на перше місце
з продажу смартфонів у Китаї

Apple злетіла на перше місце з продажу смартфонів у Китаї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:44

Apple злетіла на перше місце з продажу смартфонів у Китаї

Пропонуємо до обговорення:
На минулих вихідних відбувся грандіозний розпродаж, присвячений Дню холостяків, який в Китаї відзначають 11 листопада.

Дивися повний текст Apple злетіла на перше місце з продажу смартфонів у Китаї.
R2
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