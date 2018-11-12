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Експерти назвали ТОП-15
найпопулярніших додатків серед...

Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:45

Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні найпопулярнішим додатком серед користувачів смартфонів на платформі Android залишається Viber.

Дивися повний текст Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед українців.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:45

29% игнорируют решение РНБО и используют ВК?
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