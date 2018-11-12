У жовтні найпопулярнішим додатком серед користувачів смартфонів на платформі Android залишається Viber.
Дивися повний текст Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:45
Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед...
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Дивися повний текст Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед українців.
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